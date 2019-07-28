28 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Ali Sami Yen yarın anılacak

G.Saray'da Ali Sami Yen yarın anılacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.07.2019

'ın kurucusu , ölümünün 68. yıl dönümünde yarın anılacak.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan için vefatının 68. yıl dönümünde yarın bir anma töreni düzenlenecek.

Ali Sami Yen'in 'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

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