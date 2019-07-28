28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'da Ali Sami Yen yarın anılacak
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 68. yıl dönümünde yarın anılacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen için vefatının 68. yıl dönümünde yarın bir anma töreni düzenlenecek.
Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek tören, saat 14.00'te başlayacak.
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