19 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray | GOLLER

Leipzig 3-2 Galatasaray | Maç özeti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk ciddi sınavında rakibine 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Almanya'da oynanan maçı Leipzig 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89.dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'in golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.
Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.

Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 25 Temmuz'da yine Almanya'da Augsburg ile oynayacak.

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