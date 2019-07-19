Jimmy Durmaz: Rüyam gerçek oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Durmaz, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Durmaz, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu. Durmaz, sarı-kırmızılı takıma transfer olarak büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söylerken, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan biriydi. Bu da gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum" diye konuştu.
REKABETE HAZIRIM
Rekabete hazır olduğunu belirten Durmaz, "Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım. Her zaman rekabet vardı. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynarım. Her türlü rekabete hazırım" diye konuştu.
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