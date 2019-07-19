19 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da keyifler yerinde

Galatasaray'da keyifler yerinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan oyuncuların oldukça neşeli oldukları görüldü.

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