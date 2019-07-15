Kapılar kapalı

15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Giriş Tarihi: 15.07.2019
İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, Fejsa'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti.
Fejsa'nın, Benfica'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı. Galatasaray da bu kulüpler arasında yer alırken Fejsa'nın Terim'in transfer planları arasında yer almadığı bildirildi.
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