15 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Kapılar kapalı

Kapılar kapalı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.07.2019

İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, 'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti.

'nın, 'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı. da bu kulüpler arasında yer alırken Fejsa'nın Terim'in transfer planları arasında yer almadığı bildirildi.
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