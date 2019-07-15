15 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Bu sezon farklı olacak

Bu sezon farklı olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Fatih Terim'in kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı.

Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri 'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak. Daha önceki yıllarda nefes açıp dönen Cimbom, ligin ilk haftaları ve Avrupa Kupaları'nın ilk maçlarında yorgunluk nedeniyle puan kaybediyordu. Bu sene bu sorunun önüne geçilmesi planlanıyor.
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