15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bu sezon farklı olacak
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Fatih Terim'in İstanbul kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı.
Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri Avusturya'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak. Daha önceki yıllarda nefes açıp dönen Cimbom, ligin ilk haftaları ve Avrupa Kupaları'nın ilk maçlarında yorgunluk nedeniyle puan kaybediyordu. Bu sene bu sorunun önüne geçilmesi planlanıyor.
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