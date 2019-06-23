Galatasaray riske girmeyecek

Fatih Terim, Danny Welbeck konusunda son kararını verdi... 8 Kasım'da sakatlandıktan sonra bir daha kendine gelemeyen İngiliz oyuncu için riske girilmeme kararı alındı.

Fatih Terim, Danny Welbeck konusunda son kararını verdi... 8 Kasım'da sakatlandıktan sonra bir daha kendine gelemeyen İngiliz oyuncu için riske girilmeme kararı alındı. Yıllık maliyetinin imza parası ve bonuslarla 5 milyon euro'yu bulacak İngiliz oyuncu yerine çok daha makul bir ismin transfer edilmesi kararı alındı.?

Danny Welbeck dün Galatasaray forması giydirilmiş fotoğrafını beğendi ve taraftarlarla etkileşime girdi.