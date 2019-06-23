Deniz Türüç Galatasaray'ı seçti
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fenerbahçe'nin de istediği Deniz Türüç, tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi.
Vedat Muriç'ten sonra Kayserispor'dan Deniz Türüç de Galatasaray forması giymeyi istediğini ifade etti. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan başarılı oyuncunun, Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörleri nedeniyle sarı-kırmızılı takımı seçtiği ve bu tercihini sarı-kırmızılı yöneticilere de ilettiği öğrenildi. Ayrıca Türüç'ün, Galatasaray forması giyebilmek için fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli belirlemeyen Kayseri, sözleşmesinde bulunan 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini işaret ederken sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 3 milyon euro'luk teklif yaparak beklemeye geçti.
Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen 26 yaşındaki Deniz Türüç, teknik heyetin gözdelerinden...
ONYEKERU İMZAYA GELİYOR?
Henry Onyekuru'yla ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz Talk Sport, AFCON'dan sonra Onyekuru'nun G.Saray'la bir yıllık kiralık sözleşmesi daha imzalamak için İstanbul'a gideceğini yazdı. Nijeryalı futbolcunun ardından tatile çıkacağı belirtildi. Onyekuru için son olarak Zenit'in de devreye girdiği ifade edilmişti.
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