30 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Cimbom’a bir ‘kral’ daha
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı.
Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre Fatih Terim, sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı Real Madrid'le de anılıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı