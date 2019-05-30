30 Mayıs 2019, Perşembe

GALATASARAY

Cimbom’a bir ‘kral’ daha

Cimbom’a bir ‘kral’ daha
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, 'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı.

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, 'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre , sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı 'le de anılıyor.

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