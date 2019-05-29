29 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'da 5 yıllık imza
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.05.2019

, altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle başladı. Sarı-kırmızılılar, takımında oynayan ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan ile 5 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı. Galatasaray, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Galatasaray altyapısından yetişen ve U21 Takımımızın kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.

Stoper ve orta sahada oynayabilen genç oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin U21 takımında 28 müsabakada forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim G.Saray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim
Muslera'ya çılgın teklif! Daha önce de istemişlerdi Muslera'ya çılgın teklif! Daha önce de istemişlerdi
G.Saray'da Fatih Terim'in alternatifi yok "G.Saray'da Fatih Terim'in alternatifi yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör