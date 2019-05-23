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Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 23.05.2019
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. haftada 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. haftada 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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