23 Mayıs 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.05.2019

'de şampiyonluğunu ilan eden , 34. haftada Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'de şampiyonluğunu ilan eden , 34. haftada Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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