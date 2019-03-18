18 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Resmen belli oldu! Pato...
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Galatasaray’ın transferi için büyük çaba gösterdiği Alexandre Pato, kulüpsüz kaldı.
Brezilyalı yıldız golcü, Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde Sambacı ile görüşmüş ancak yüksek maaş ve maliyeti nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.
Abdurrahim Albayrak, temaslardan olumsuz sonuç almıştı. Pato ile Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!