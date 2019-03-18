18 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Resmen belli oldu! Pato...

Resmen belli oldu! Pato...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Galatasaray’ın transferi için büyük çaba gösterdiği Alexandre , kulüpsüz kaldı.

Brezilyalı yıldız golcü, Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde Sambacı ile görüşmüş ancak yüksek maaş ve maliyeti nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.

Abdurrahim Albayrak, temaslardan olumsuz sonuç almıştı. ile Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.

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