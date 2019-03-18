Luyindama Terim’i çıldırttı

Fatih Terim ilk yarıda sergilenen futbolun yanı sıra özellikle savunmada forma giyen Luyindama’ya birçok pozisyonda sinirlendi.

Usta hoca, yapılan üst üste hataların ardından hücuma çıkışlarda Luyindama'yı saha içinde sık sık uyararak oyuncusundan daha hızlı ve dikine oynamasını istedi.

Özellikle bu bölümlerde Luyindama'nın rakip yarı sahada kaybettiği top sonrasında sinirlerine hakim olamadı.