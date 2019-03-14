14 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Douglas bilmecesi

Galatasaray'da Douglas bilmecesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

’un hocası Hakan Keleş’e Brezilyalı sağ bek soruldu. Genç çalıştırıcı, “İmza yok” dedi.

Yiğidoların sağ beki Douglas'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Bu konu 'un hocası Hakan Keleş'e soruldu. Keleş "Douglas'a sordum, Galatasaray ile ön anlaşma yapmadığını söyledi" dedi.

NDIAYE'NİN YERİNE DIAME

Galatasaray'da sezon başı Stoke City'den kiraladığı 'nin performansından memnun değil. Bu bölge için çalışmalar başladı. 'ın 31 yaşındaki orta sahası Mohamed Diame de adaylardan biri. Senegalli futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Tecrübeli futbolcunun bonservis bedeli olmaması transfer ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

MBAYE DIAGNE: "SAĞ OLUN"

Ligde 5-0 kazanılan Antalyaspor maçında 3. golden sonra tüm takım Mbaye Diagne'ye çalıştı. Özellikle Younes Belhanda ve Badou Ndiaye'ye teşekkür eden Senegalli forvet "Burada gerçekten arkadaşlık ortamı var. Takım bana çalıştı. Teşekkür ediyorum" dedi.

BAFE GOMIS DURMUYOR

Sezon başı Galatasaray'dan ayrılıp Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, 3-1 kazanılan Al Duhail maçında yine ağları sarstı. 21. golünü attı.

İNCEEFE'YE 4 İSİM SORULDU

, eski öğrencisi olan U-21 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile görüştü. İmparator, Adanaspor'dan İrfan Can, Wolfsburg'dan Murat Sağlam, Sparta'dan Halil İbrahim ve Wacker'den Muhammed Kiprit ile ilgili bilgi aldı.

ONYEKURU'YA DEV TEKLİFLER

Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru 11 golle yarışta 4. sırada. Nijeryalı futbolcu, Marsilya, Monaco, Borussia Dortmund ve Sevilla'nın radarına girdi. ekibi onun için 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

YUTO NAGATOMO YİNE YETİŞEMİYOR

Japon sol bek Yuto Nagatomo, Bursaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Milli aranın ardından oynanacak Nisan başındaki Y.Malatya mücadelesine yetişecek.

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