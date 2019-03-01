Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı bildirildi.
Ardından sahada dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. İlk olarak 3'e 3 jokerli dar alan oyunuyla devam eden idmanda, yarı sahada 6'ya 6 dar alan oyunu üzerinde durulduğu kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile yapılan karşılaşmada 90 dakika forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı