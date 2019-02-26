26 Şubat 2019, Salı

GALATASARAY

İçeride Mitroglou dışarıda Diagne

İçeride Mitroglou dışarıda Diagne
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

Akhisarspor karşısında zafer golünü atan Mitroglou’nun baskın oyunda ve iç sahada daha başarılı olacağı belirtildi. Diagne’nin ise ve genelde deplasmandaki oyun anlayışına daha uyumlu olacağı belirtilerek dış sahada oynaması benimsendi

'da teknik heyet, forvet konusunda kararını verdi. Buna göre, sakatlık ve cezalar olmadığı sürece Stadı'nda oynanan maçlarda Kostas Mitroglou, dışarıda oynanan karşılaşmalarda ise Mbaye Diagne 11'de oynatılacak. Yunan golcü Mitroglou, Akhisarspor karşısında uzatmada attığı golle kritik bir 3 puanı getirirken, tecrübeli futbolcunun da bu şekilde moral bulması sarı-kırmızılılarda sevinç yarattı. Diagne'nin tartışıldığı ve eleştirildiği bir dönemde Mitroglou'nun kendine gelmesi memnuniyet yaratsa da, her iki futbolcunun özellikleri dikkate alınarak hareket edilecek. Mitroglou'nun özellikle iç sahada etkili olabileceği, takımın ön tarafta oynadığında yararlı olacağı raporu hazırlandı. Yunan golcünün bu nedenle ağırlıklı olarak iç sahada gole ihtiyaç duyulduğu anlarda değerlendirilmesinin doğru olduğuna kanaat getirildi. İlk 2 maç Kostas Diagne'nin ise oynanan ve genelde deplasmanda sergilenen oyun anlayışında görev yapmasının yararlı olacağı fikrine varıldığı öğrenildi. Hatay ile yarın yapılacak kupa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Diagne'nin deplasmanına da yetişmesi zor görünüyor. Bu durumda teknik kadro zorunlu olarak Kostas'ı oynatacak

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