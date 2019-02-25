25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan açıklama: "Rakibe saygı, kendine saygı!"

G.Saray'dan açıklama: Rakibe saygı, kendine saygı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Kulübü, "Görülen lüzum üzerine: 3. kez tekrarlıyoruz" başlığı altında "Rakibe saygı, kendine saygı" açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Spor Kulübü olarak;

Ev sahibi olduğumuz Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden 'haklı' bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

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