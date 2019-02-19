Galatasaray Benfica maçı için Lizbon'a gitti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile Perşembe günü oynayacağı maç için bugünden Lizbon'a hareket etti.
Benfica karşılaşması için bugün özel bir uçuşla Lizbon'a hareket eden sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Linnes kafilede yer almadı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Galatasaray, son antrenmanını yarın TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
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GALATASARAY'IN SL BENFİCA MAÇI İÇİN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
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