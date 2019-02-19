19 Şubat 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Benfica maçı için Lizbon'a gitti

Galatasaray Benfica maçı için Lizbon'a gitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL ile Perşembe günü oynayacağı maç için bugünden Lizbon'a hareket etti.

karşılaşması için bugün özel bir uçuşla Lizbon'a hareket eden sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Linnes kafilede yer almadı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Galatasaray, son antrenmanını yarın TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.


GALATASARAY'IN SL BENFİCA MAÇI İÇİN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR

, Mariano Ferreira, , , Younes Belhanda, , İsmail Çipe, , Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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