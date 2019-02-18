18 Şubat 2019, Pazartesi
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RÖVANŞTA UMUTLUYUZ
Brezilyalı stoper, yaptığı açıklamada, "Pozisyon penaltı değildi ancak hakem düdüğünü çaldı. Talihsiz anlar yaşadık. Seferovic'in golünde saha ıslanmıştı. İlk önce ben oraya gidecektim ama vücudunu önüme koydu. Rövanşta bu hataları tekrarlamayacağız. Daha iyi bir oyun oynayacağız. Benfica'da genç futbolcular teknik direktörün güvenini boşa çıkarmadı. Beni şaşırtmadılar. Hem as hem de yedek kadrolarında iyi futbolcular bulunuyor" diye konuştu.
Marcao sahayı suçladı: "Yağmur yüzünden"
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Benfica’nın 2-1 yapan golüne engel olamayan Sambacı, “Seferovic’in golünde saha ıslanmıştı. İlk önce ben gidecektim ama vücudunu önüme koydu” dedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken Marcao, Benfica maçı hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. O Jogo sitesine röportaj veren Marcao, maçı katleden İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun penaltı kararına tepki gösterdi. Brezilyalı defans oyuncusu, Seferovic'in gol pozisyonundaki hatası nedeniyle ise yağmuru suçladı.
RÖVANŞTA UMUTLUYUZ
Brezilyalı stoper, yaptığı açıklamada, "Pozisyon penaltı değildi ancak hakem düdüğünü çaldı. Talihsiz anlar yaşadık. Seferovic'in golünde saha ıslanmıştı. İlk önce ben oraya gidecektim ama vücudunu önüme koydu. Rövanşta bu hataları tekrarlamayacağız. Daha iyi bir oyun oynayacağız. Benfica'da genç futbolcular teknik direktörün güvenini boşa çıkarmadı. Beni şaşırtmadılar. Hem as hem de yedek kadrolarında iyi futbolcular bulunuyor" diye konuştu.
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