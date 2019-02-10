10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Diagne’den maç sonunda üçlü

Diagne’den maç sonunda üçlü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

’ın Senegalli futbolcusu , maçı sonrasında taraftarlara üçlü çektirdi.

'in 21. haftasında evinde ile karşılaşan 'da yeni transfer ilk sahaya çıktı. Mücadele 11'de başlayan Diagne 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın ardından başarılı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftar maç boyunca ve sonrasında Diagne için tezahüratlarda bulundu.
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