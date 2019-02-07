07 Şubat 2019, Perşembe
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Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ayda toplamda 43 milyon defa resmi İnstagram hesabında etkileşimde bulundu. Türk kulüpleri arasında ilk sırayı alan sarı-kırmızılıları 20.9 milyon euro'luk etkileşimle Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise 15.1 milyon etkileşimle 3. basamakta yer alıyor.
Cimbom, aldığı etkileşimle tüm dünyada da 5., sırada. M. United'ın ilk sırayı kaptığı listede Barcelona ikinci, Juventus ise üçüncü basamakta. Galatasaray; Chelsea, Real Madrid, PSG, Milan gibi devleri geride bıraktı. Sarı- kırmızılı kulüp yoğun ilgi sebebiyle İnstagram hesabını sık sık kullanarak etkileşim sayısını artırıyor.
Türkiye’nin en iyisi Cimbom
Giriş Tarihi: 07.02.2019
Sarı-kırmızılılar ocak, İnstagram etkileşiminde Türkiye’nin en iyisi oldu. Dünyada ise 5. basamakta.
Galatasaray taraftarı ocak ayında kulübün İnstagram sayfasını sık sık ziyaret etti.
Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ayda toplamda 43 milyon defa resmi İnstagram hesabında etkileşimde bulundu. Türk kulüpleri arasında ilk sırayı alan sarı-kırmızılıları 20.9 milyon euro'luk etkileşimle Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise 15.1 milyon etkileşimle 3. basamakta yer alıyor.
Cimbom, aldığı etkileşimle tüm dünyada da 5., sırada. M. United'ın ilk sırayı kaptığı listede Barcelona ikinci, Juventus ise üçüncü basamakta. Galatasaray; Chelsea, Real Madrid, PSG, Milan gibi devleri geride bıraktı. Sarı- kırmızılı kulüp yoğun ilgi sebebiyle İnstagram hesabını sık sık kullanarak etkileşim sayısını artırıyor.
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