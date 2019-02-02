02 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray

Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor endeksi ocak ayında yüzde 9,41 değer kazandı.

Ocak ayında 'in başlamasıyla birlikte Sportif Yatırım ve İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.

4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında , Futbol AŞ ve Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi. Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı.

Galatasaray'ı yüzde 12,86 ile Fenerbahçe ve yüzde 2,47 ile Beşiktaş izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18,83 kaybettirdi.

En fazla piyasa değeri Galatasaray'ın

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 398 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören spor şirketlerinin 2019 ocak ayı değişimi, kapanış fiyatı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2019 Ocak kapanış fiyatı2019 Ocak aylık değişim (%)Piyasa değeri (TL)
Galatasaray1,4920,16804.600.000
Fenerbahçe7,8112,86773.033.800
Beşiktaş1,662,47398.400.000
Trabzonspor1,25-18,83125.000.000
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