22 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Muslera ve Marcao yok

Muslera ve Marcao yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2019

'ın ile oynayacağı kupa maçına götüreceği isimler belirlendi.

Teknik direktör , geçen hafta ertelenen karşılaşmada olduğu gibi 'yı yine kafileye dahil etmedi. Uruguaylı kaleci, 'de deplasmanda oynanacak karşılaşmasına saklanacak. olduktan sonra Ankaragücü maçında başarılı bir performans gösteren Marcao da 'ya götürülmeyecek. Stoper Marcao'ya 'da çalışmalarına devam etmesi için program verildi.
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