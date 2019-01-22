22 Ocak 2019, Salı
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Muslera ve Marcao yok
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Galatasaray'ın Boluspor ile oynayacağı kupa maçına götüreceği isimler belirlendi.
Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta ertelenen karşılaşmada olduğu gibi Fernando Muslera'yı yine kafileye dahil etmedi. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına saklanacak. Transfer olduktan sonra Ankaragücü maçında başarılı bir performans gösteren Marcao da Bolu'ya götürülmeyecek. Stoper Marcao'ya İstanbul'da çalışmalarına devam etmesi için program verildi.
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