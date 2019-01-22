Aslan geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor maçını bugün oynayacak. Terim’in cezası da sona erecek. Keyifli mücadele HD kalitesiyle ATV’de

Türkiye'nin kupasında heyecan sürüyor... Boluspor ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanması gereken son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. TFF, yeni tarihi 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom'un Yarenler ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı karşılaşma bugün 19.45'te başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Keyifli mücadeleyi ATV naklen ekranlara taşıyacak. Rövanşı 29 Ocak'ta.

Galatasaray'da bu maçın Fatih Terim için de önemi büyük. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından 10 maç ceza almıştı. Boluspor ile oynanacak kupa karşılaşması İmparator'un tribündeki son maçı olacak. Fatih Terim kupada cezasını tamamlayacak. Hafta sonu Göztepe ile deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.