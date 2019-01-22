22 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'siz son maç

Terimsiz son maç
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Aslan geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçını bugün oynayacak. Terim’in cezası da sona erecek. Keyifli mücadele HD kalitesiyle ’de

Türkiye'nin kupasında heyecan sürüyor... ile arasında geçtiğimiz hafta oynanması gereken son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. , yeni tarihi 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom'un Yarenler ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı karşılaşma bugün 19.45'te başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Keyifli mücadeleyi naklen ekranlara taşıyacak. Rövanşı 29 Ocak'ta.

Galatasaray'da bu maçın için de önemi büyük. Deneyimli çalıştırıcı, ile oynanan karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından 10 maç ceza almıştı. Boluspor ile oynanacak kupa karşılaşması İmparator'un tribündeki son maçı olacak. Fatih Terim kupada cezasını tamamlayacak. Hafta sonu ile deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

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