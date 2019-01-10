10 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Emre Taşçı'da işlem tamam

Emre Taşçıda işlem tamam
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

dün ile yollarını ayıran ’i de duyurdu.

dün transferde hızlı bir gün yaşadı. 'nın sözleşmesini feshettiği 'i de resmen açıklandı. Asya Kupası'nda bulunan Nagatomo'nun yerine edilen 'dan beklenen performansın alınamaması nedeniyle harekete geçen Cimbom, defansın solu için Emre'yi kadrosuna kattı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transferin bitirilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

CAZİP GELDİ

Teknik Direktör Fatih Terim'in, bedelsiz olması, maliyetinin uygun olması, genç olması ve 3 farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle Emre Taşdemir'i istediği belirtildi.

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