Emre Taşçıda işlem tamam

Galatasaray dün Bursa ile yollarını ayıran Emre Taşdemir’i de duyurdu.

Galatasaray dün transferde hızlı bir gün yaşadı. Bursa'nın sözleşmesini feshettiği Emre Taşdemir'i de resmen açıklandı. Asya Kupası'nda bulunan Nagatomo'nun yerine transfer edilen Ömer Bayram'dan beklenen performansın alınamaması nedeniyle harekete geçen Cimbom, defansın solu için Emre'yi kadrosuna kattı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transferin bitirilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.



CAZİP GELDİ



Teknik Direktör Fatih Terim'in, bedelsiz olması, maliyetinin uygun olması, genç olması ve 3 farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle Emre Taşdemir'i istediği belirtildi.