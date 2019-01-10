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Arapların Belhanda aşkı
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Son olarak Al Ittihad’ın 7 milyon Euro ile G.Saray’ın kapısını çaldığı öğrenildi. Gözler Belhanda’ya çevrildi...
Galatasaray'da performansı büyük tartışma konusu olan Younes Belhanda'ya Arap kulüplerinin ilgisi bitmiyor... Faslı yıldız her seferinde takımda kalacağını açıklasa da Suudi Arabistan'dan Al Ittihad birkez daha kapıyı çaldı. Kısa süre önce Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Al Ittihad'ın Belhanda için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray teklife sıcak bakarken, gözler Belhanda'ya çevrildi. Al Ittihad yüksek bir yıllık ücretye yıldız futbolcuyu ikna ederse transfer gerçekleşecek.
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