10 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Arapların Belhanda aşkı

Arapların Belhanda aşkı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Son olarak ’ın 7 milyon ile G.Saray’ın kapısını çaldığı öğrenildi. Gözler ’ya çevrildi...

'da performansı büyük tartışma konusu olan Younes 'ya Arap kulüplerinin ilgisi bitmiyor... Faslı yıldız her seferinde takımda kalacağını açıklasa da 'dan birkez daha kapıyı çaldı. Kısa süre önce Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Al Ittihad'ın Belhanda için 7 milyon 'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray teklife sıcak bakarken, gözler Belhanda'ya çevrildi. Al Ittihad yüksek bir yıllık ücretye yıldız futbolcuyu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

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