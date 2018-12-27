27 Aralık 2018, Perşembe

GALATASARAY

2018'de en fazla konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu

2018in en çok konuşulanı Fatih Terim
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

’in en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu. İlk sırada yer alan , ikinci ve onları takip eden , , en baştaki isimler arasında yerini aldı.

Medya takibinin önde gelen kurumu , şu an hali hazırda 'de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press'in 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen 'ın Teknik Direktörü olduğu görüldü. 21 Aralık 2017'de tekrar Galatasaray'ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 21. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı. En çok konuşulan ikinci , 'ın başında dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam oldu. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 22 bin 531 haberle konuşuldu. Konyaspor'a tekrar dönen , 13 bin 239 haberle üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan , 8 bin 962 haberle dördüncü olurken 7 bin 195 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Şu an Süper Lig'de takım çalıştıran diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; Erol Bulut 5 bin 457, 4 bin 633, 4 bin 519, 3 bin 906, 3 bin 682, 3 bin 447, 2 bin 886, 2 bin 507, Bayram Bektaş 2 bin 407, Mustafa Denizli 2 bin 189, Hikmet Karaman 2 bin, Kemal Özdeş bin 947, Hakan Keleş 723.
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