    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terimli Galatasaray ligde evinde ilk kez puan verdi

    Galatasaray evinde ilk kez puan verdi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Teknik Direktörü , beraberliği ile 4. döneminde ligde sahasında ilk kez puan kaybetti.

    Teknik Direktör , 'ın başına 4. kez geçmesinin ardından 'de Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Terim'in öğrencileri geçtiğimiz sezonun ilk yarısında maçıyla birlikte sahasında oynadığı 13 lig müsabakasından da 3 puanla ayrılan taraf olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde maçıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti.
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