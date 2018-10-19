    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Eren Derdiyok, ligdeki 4. golünü attı

    Eren Derdiyok ligdeki 4. golünü attı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    ’da golcü futbolcu , karşısında attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

    'in 9. haftasında 'u konuk eden 'da oyuna sonradan Sofiane Feghouli'nin yerine dahil olan , rakip fileleri havalandırdı. 1-0 gerideyken mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Eren, 'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.
    Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı

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