    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!

    Antalyada Fatih Terimi kızdıran olay!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'ın deplasmanda spor ile oynadığı maç öncesinde , 'ndan şikayetçi oldu.

    ile spor, 'nda karşı karşıya gelirken , maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.

    Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;

    ''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''


    * Görüntü bein SPORTS'tan alınmıştır

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