Antalyada Fatih Terimi kızdıran olay!

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''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''
Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim, Antalya Stadyumu'ndan şikayetçi oldu.
Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fatih Terim, maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.
Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;
''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''
* Görüntü bein SPORTS'tan alınmıştır
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