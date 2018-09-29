Galatasaray'dan Avrupa'da tarihe geçecek seri
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek kolay kolay elde edilemeyecek bir iç saha performansına imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.
Galatasaray, 5 büyük lig ve Spor Toto Süper Lig'deki ekipler arasında iç sahadaki performansıyla zirvede yer aldı. Galatasaray, ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, iç sahada yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona'yı geçemedi.
Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda yer alıyor. Galatasaray iç sahada oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.
|TAKIM
|GALİBİYET SERİSİ
|Galatasaray
|16
|Mönchengladbach
|6
|Lille
|5
|Real Madrid
|5
|Juventus
|5
|Paris SG
|4
|Liverpool
|4
|Man. City
|4
|Espanyol
|4
|Napoli
|4
GALATASARAY, SADECE LIVERPOOL VE BARCELONA'YI GEÇEMEDİ
Galatasaray, yenilmezlik serisi sıralamasında da Avrupa'da 3. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım ligde iç sahada 23 maçtır yenilgi almadı. Galatasaray'ın önünde 24 iç saha maçında yenilgi almayan Liverpool yer alırken, zirvede ise 38 maç ile Barcelona bulunuyor. (Sporx)
|TAKIM
|YENİLMEZLİK SERİSİ
|Barcelona
|38
|Liverpool
|24
|Galatasaray
|23
|Werder Bremen
|15
|Celta Vigo
|14
|Wolverhampton
|12
|Real Madrid
|12
|M. Başakşehir
|10
|Hoffenheim
|9
|Mönchengladbach
|8
|Marsilya
|8
|Napoli
|8
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