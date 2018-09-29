    29 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Avrupa'da tarihe geçecek seri

    Galatasaray devlere fark attı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , 'u da mağlup ederek kolay kolay elde edilemeyecek bir iç saha performansına imza attı.

    'de 'u 1-0 mağlup eden , iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.

    Galatasaray, 5 büyük lig ve Spor Toto Süper Lig'deki ekipler arasında iç sahadaki performansıyla zirvede yer aldı. Galatasaray, ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, iç sahada yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona'yı geçemedi.

    Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda yer alıyor. Galatasaray iç sahada oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.

    TAKIMGALİBİYET SERİSİ
    Galatasaray16
    Mönchengladbach6
    Lille5
    Real Madrid5
    Juventus5
    Paris SG4
    Liverpool4
    Man. City4
    Espanyol4
    Napoli4

    GALATASARAY, SADECE LIVERPOOL VE BARCELONA'YI GEÇEMEDİ

    Galatasaray, yenilmezlik serisi sıralamasında da Avrupa'da 3. sırada yer aldı.

    Sarı-kırmızılı takım ligde iç sahada 23 maçtır yenilgi almadı. Galatasaray'ın önünde 24 iç saha maçında yenilgi almayan Liverpool yer alırken, zirvede ise 38 maç ile Barcelona bulunuyor. (Sporx)
    TAKIMYENİLMEZLİK SERİSİ
    Barcelona38
    Liverpool24
    Galatasaray23
    Werder Bremen15
    Celta Vigo14
    Wolverhampton12
    Real Madrid12
    M. Başakşehir10
    Hoffenheim9
    Mönchengladbach8
    Marsilya8
    Napoli8

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