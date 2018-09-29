Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek kolay kolay elde edilemeyecek bir iç saha performansına imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.



Galatasaray, 5 büyük lig ve Spor Toto Süper Lig'deki ekipler arasında iç sahadaki performansıyla zirvede yer aldı. Galatasaray, ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, iç sahada yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona'yı geçemedi.



Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda yer alıyor. Galatasaray iç sahada oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.

TAKIM GALİBİYET SERİSİ Galatasaray 16 Mönchengladbach 6 Lille 5 Real Madrid 5 Juventus 5 Paris SG 4 Liverpool 4 Man. City 4 Espanyol 4 Napoli 4

TAKIM YENİLMEZLİK SERİSİ Barcelona 38 Liverpool 24 Galatasaray 23 Werder Bremen 15 Celta Vigo 14 Wolverhampton 12 Real Madrid 12 M. Başakşehir 10 Hoffenheim 9 Mönchengladbach 8 Marsilya 8 Napoli 8

Galatasaray, yenilmezlik serisi sıralamasında da Avrupa'da 3. sırada yer aldı.Sarı-kırmızılı takım ligde iç sahada 23 maçtır yenilgi almadı. Galatasaray'ın önünde 24 iç saha maçında yenilgi almayan Liverpool yer alırken, zirvede ise 38 maç ile Barcelona bulunuyor. (Sporx)