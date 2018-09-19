    20 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Eren Derdiyok: "Hepimiz heyecanla bugünü bekliyorduk"

    Heyecanla bugünü bekliyorduk
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında , sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten , "Mutluyuz. İçerde oynadık ve herkes heyecanlıydı. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. Tabii ki iyi yaptığımız şeyler de oldu, kötü yaptığımız şeyler de. Üzerine çalışmamız lazım. Güzel bir galibiyetti. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    "HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
    Her zaman kulüp için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Derdiyok, "Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu oynadığım zaman da böyle, oynamadığım zaman da. Şansım yaver gidiyor, umarım her şey daha güzel olacak" dedi.

    "ŞAMPİYONLAR LİGİ HERKESİN HAYAL ETTİĞİ BİR YER"
    Attığı ikinci golle ilgili de konuşan lı futbolcu, "Tabii ki çalışıyorum. Şimdi yeni toplarla da çalışmaya başladım. Tabi sadece ben değil, hepimiz çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi hepimizin hayal ettiği bir yer. Biz de eksiklerimizi giderip, daha iyi olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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