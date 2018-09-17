Galatasaray, Şampiyonlar Liginde sahne alıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.
İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde
Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.
Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.
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