Galatasaray, Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi alabilmek adına yeni önerilerle masada...

Galatasaray'ın transferde en çok üzerinde durduğu isim Kasımpaşalı Trezeguet... Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansı sonrasında İstanbul ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini alırken Dünya Kupası'nda Mısır formasını giyen 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun talipleri de arttı.