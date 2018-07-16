    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif

    G.Saraydan Trezeguet için 3 yeni teklif
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    , Mısırlı oyuncu yi alabilmek adına yeni önerilerle masada...

    'ın transferde en çok üzerinde durduğu isim lı Trezeguet... Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansı sonrasında İstanbul ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini alırken Dünya Kupası'nda Mısır formasını giyen 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun talipleri de arttı.

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