    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: Bizde imzalar kalbe atılır

    Fatih Terim: Bizde imzalar kalbe atılır
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Başkan Cengiz Terim’in de sözleşmesini uzatmak isterken tecrübeli hoca “Biz her zaman buradayız. Önce takımın işlerini halledelim” dedi

    Fatih Terim boşuna 'ın efsanesi olmadı. Sarı-kırmızılı kulüple bir gün olsun sözleşme konuşmayan ve bu sezon aylık 1905 TL'ye takımı çalıştıran deneyimli hoca, anlaşmasının 1 yıl sonra sona erecek olmasının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Başkan Mustafa Cengiz, bir araya geldiği Terim'e, "Hocam senin de sözleşmeni yenileyelim. Aklında bir soru işareti kalmasın" derken Terim ise öncelikle takımın başarısını düşündüğünü, sözleşme süresinin önemli olmadığını söyledi.

    KAPINIZI ÇALARIM

    Başarılı çalıştırıcı, "Bizde imzalar kalbe atılır" ifadesini kullanırken "Sezon bitsin şampiyonluk kutlamaları sırasında kapınızı çalar; 'Ne oldu benim sözleşme' der sizi sıkıştırırım" esprisini de yaptı. Bu sözlerden oldukça memnun kalan Başkan Cengiz, ile takımın mali yapısını ve UEFA'nın yaptırımlarını da masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı hoca, Şampiyonlar Ligi'nin kendisi ve takım için çok önemli olduğunu belirterek, yeni transferlerin kampa erken katılmasını beklediğini kaydetti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Emre Akbaba için kıran kırana pazarlık! Emre Akbaba için kıran kırana pazarlık!
    Galatasaraylı Gomisten 15 Temmuz mesajı Galatasaraylı Gomis'ten 15 Temmuz mesajı
    Serkan Korkmaz sordu Fatih Terim cevapladı! Serkan Korkmaz sordu Fatih Terim cevapladı!
    BİZE ULAŞIN