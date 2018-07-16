Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: Bizde imzalar kalbe atılır

Başkan Cengiz Terim’in de sözleşmesini uzatmak isterken tecrübeli hoca “Biz her zaman buradayız. Önce takımın işlerini halledelim” dedi

Fatih Terim boşuna Galatasaray'ın efsanesi olmadı. Sarı-kırmızılı kulüple bir gün olsun sözleşme konuşmayan ve bu sezon aylık 1905 TL'ye takımı çalıştıran deneyimli hoca, anlaşmasının 1 yıl sonra sona erecek olmasının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Başkan Mustafa Cengiz, bir araya geldiği Terim'e, "Hocam senin de sözleşmeni yenileyelim. Aklında bir soru işareti kalmasın" derken Terim ise öncelikle takımın başarısını düşündüğünü, sözleşme süresinin önemli olmadığını söyledi.

KAPINIZI ÇALARIM

Başarılı çalıştırıcı, "Bizde imzalar kalbe atılır" ifadesini kullanırken "Sezon bitsin şampiyonluk kutlamaları sırasında kapınızı çalar; 'Ne oldu benim sözleşme' der sizi sıkıştırırım" esprisini de yaptı. Bu sözlerden oldukça memnun kalan Başkan Cengiz, Fatih Terim ile takımın mali yapısını ve UEFA'nın yaptırımlarını da masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı hoca, Şampiyonlar Ligi'nin kendisi ve takım için çok önemli olduğunu belirterek, yeni transferlerin kampa erken katılmasını beklediğini kaydetti.