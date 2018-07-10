    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray için Fernando Torres iddiası!

    Galatasaray için Fernando Torres iddiası!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    AS gazetesine göre tecrübeli yıldız ile temas halinde

    İspanya'nın en önemli yayın organlarından AS gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye göre Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Fernando Torres'le ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da var. 34 yaşındaki forvete Japonya ve ABD'den de teklifler olduğunu yazan AS, "Türkler'in teklifi de masada duruyor" ifadesini kullandı.

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