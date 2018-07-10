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Galatasaray için Fernando Torres iddiası!
Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018
AS gazetesine göre Galatasaray tecrübeli yıldız Fernando Torres ile temas halinde
İspanya'nın en önemli yayın organlarından AS gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye göre Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Fernando Torres'le ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da var. 34 yaşındaki forvete Japonya ve ABD'den de teklifler olduğunu yazan AS, "Türkler'in teklifi de masada duruyor" ifadesini kullandı.
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