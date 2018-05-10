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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaraylı yıldızdan ayrılık açıklaması

    Galatasaraylı yıldızdan ayrılık açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Galatasaray'ın sol beki Latovlevici Steaua Bükreş'e dönmek istediğini açıkladı

    Galatasaray'ın bu sezon Karabükspor'dan transfer ettiği fakat beklenen performansı sergileyemedikten sonra yedek kulübesine çekilen Latovlevici, Rumen basınına açıklamalarda bulundu

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