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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık açıklaması
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Galatasaray'ın sol beki Latovlevici Steaua Bükreş'e dönmek istediğini açıkladı
Galatasaray'ın bu sezon Karabükspor'dan transfer ettiği fakat beklenen performansı sergileyemedikten sonra yedek kulübesine çekilen Latovlevici, Rumen basınına açıklamalarda bulundu
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