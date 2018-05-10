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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'da 8 isim ilk kez şampiyonluk yaşayacak!

    Galatasarayda 8 isim için ilk olacak!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    'ın sezon sonunda ipi göğüslemesi durumunda sarı kırmızılı ekipte birçok isim ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

    Lyon'la Fransa'da Kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu olmasına rağmen lig şampiyonluğu tadamayan ile birlikte 7 isim daha ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    İşte o isimler:

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    KUPA CANAVARI FERNANDO

    -'da (Porto/4) en çok yaşayan isim konumunda.

    İşte şampiyonluk yaşayan diğer isimler:

    -, Montpellier ve Dinamo Kiev'den sonra 3'üncü farklı takım ve ülkede şampiyonluk yaşayacak.

    (Porto/3)
    (Steaua/3)
    (Molde/2)
    (Celtic)
    Eren (Basel)
    (Fluminense)
    (Galatasaray/3)
    (Galatasaray/3)
    ve ise Galatasaray'da şampiyonluk görmüş isimler.

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