Galatasaray'ın sezon sonunda ipi göğüslemesi durumunda sarı kırmızılı ekipte birçok isim ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

Lyon'la Fransa'da Kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu olmasına rağmen lig şampiyonluğu tadamayan Gomis ile birlikte 7 isim daha ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.

İşte o isimler:

Ryan Donk, Nagatomo, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Feghouli

KUPA CANAVARI FERNANDO

-Galatasaray'da Fernando (Porto/4) en çok şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

İşte şampiyonluk yaşayan diğer isimler:

-Belhanda, Montpellier ve Dinamo Kiev'den sonra 3'üncü farklı takım ve ülkede şampiyonluk yaşayacak.

Maicon (Porto/3)

Latovlevici (Steaua/3)

Linnes (Molde/2)

Denayer (Celtic)

Eren (Basel)

Mariano (Fluminense)

Muslera (Galatasaray/3)

Selçuk İnan (Galatasaray/3)

Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ise Galatasaray'da şampiyonluk görmüş isimler.