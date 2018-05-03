G.Saray’ın Beşiktaş derbisinden sakatlanan iki sağ bekinden biri olan Norveçli’den beklenen haber geldi. Tecrübeli futbolcunun bu hafta forma giyebileceği öğrenildi

Ligin 31. haftasındaki Beşiktaş maçında iki sağ beki de sakatlanan G.Saray'a dün iyi haber geldi. Derbide kasığından sakatlanan Mariano'nun yerine oyuna giren Linnes de bileğine darbe almış ve 90 dakikayı bu şekilde tamamlamıştı.

Mariano'nun tedavisine devam edilirken, Linnes'ten iyi haber geldi. Norveçli futbolcunun Akhisar'a karşı oynayabileceği öğrenildi. BU arada son 3 haftaya girilirken, Galatasaraylı beklerin performansı, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor. Solda Nagatomo, sağda da Mariano ve Linnes, hücuma verdikleri katkıyla dikkat çekti. Bu üç oyuncu 2 gol, 12 asistlik performansa imza attı.