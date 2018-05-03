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BİR GÜN KALDI
Dursun Özbek adaylığını açıklıyor!
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
20 Ocak’ta yapılan seçimde başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz’e kaptıran Dursun Özbek rövanşa çıkıyor.
Mali kongrede ibra olmasının ardından adaylık için çalışmalara başlayan Özbek bugün bir basın toplantısı düzenleyerek 26 Mayıs'taki kongredeki yarışa dahil olacak. Özbek'in yarın da başvurusunu yapması bekleniyor.
BİR GÜN KALDI
Galatasaray'da adaylık başvuruları yarın saat 18.00'de sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz 160 imza ile başvurusunu yaparken Dursun Özbek ile birlikte Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut'un da seçim yarışına dahil olması bekleniyor.
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