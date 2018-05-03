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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan sakat yıldızlar Donk ve Mariano'yla ilgili açıklaması

    G.Saraydan Akhisar maçı öncesi flaş açıklama
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan İnce, Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Filho'nun Teleset Mobilya maçında oynamasının çok zor olduğunu dile getirdi.

    İnce, aynı maçta 'un da ciddi bir sakatlık geçirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Mariano'nun oynaması çok zor. Donk'un da oynaması zor. Donk'un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızı son anda vereceğiz. Bugün antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Başka şartlarda Mariano ve Donk'un sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

    Beşiktaş derbisinde sakatlanan 'in de büyük bir özveriyle takımdaki yerini aldığını aktaran İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Akhisarspor hazırlıklarını sürdürdü

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