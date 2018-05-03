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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor, Galatasaray yolunda!

    Emre Mor seneye Galatasarayda!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    'da bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan ve gözden çıkaılan 'un sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılyor.

    Daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan, dün de teknik direktörü tarafından ikinci kez kadro dışı bırakılan 'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Büyük beklentilerle transfer olduğu 'da hayal kırıklığı yaratan 21 yaşındaki futbolcu için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

    Bild gazetesinin haberine göre, bu sezon Celta Vigo'da mutsuz olan ve aynı zamnada kulübün de kendisinden ümidi kestiği Emre Mor'un bir sonraki durağı .

    Geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro'ya transfer edilen ve 2022'ye kadar kontratı bulunan milli oyuncunun Galatasaray'la temas halinde olduğunu belirten Bild, tarafların anlaşması durumunda kulübü Celta Vigo'nun engel çıkarmayacağını öne sürdü.

    Emre Mor bu sezon Celta Vigo formasıyla 'da 23 maçta forma giydi, 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Genç futbolcu toplamda ise 27 maçta görev aldı.

    aspor.com.tr / Dış Haberler

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