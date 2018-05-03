Celta Vigo'da bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan ve gözden çıkaılan Emre Mor'un sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılyor.

Daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan, dün de teknik direktörü tarafından ikinci kez kadro dışı bırakılan Emre Mor'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Büyük beklentilerle transfer olduğu Celta Vigo'da hayal kırıklığı yaratan 21 yaşındaki futbolcu için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Bild gazetesinin haberine göre, bu sezon Celta Vigo'da mutsuz olan ve aynı zamnada kulübün de kendisinden ümidi kestiği Emre Mor'un bir sonraki durağı Galatasaray.

Geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro'ya transfer edilen ve 2022'ye kadar kontratı bulunan milli oyuncunun Galatasaray'la temas halinde olduğunu belirten Bild, tarafların anlaşması durumunda kulübü Celta Vigo'nun engel çıkarmayacağını öne sürdü.

Emre Mor bu sezon Celta Vigo formasıyla La Liga'da 23 maçta forma giydi, 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Genç futbolcu toplamda ise 27 maçta görev aldı.



aspor.com.tr / Dış Haberler



