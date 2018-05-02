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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Carole’den Fatih Terim'e mesaj var

    Yıldız oyuncu G.Saraya geri mi dönüyor?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Sezon başında kiralandığı Sevilla'da kadro dışı bırakılan Carole'den Fatih Terim'e mesaj...

    Beşiktaş ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, G.Saray'a dönmek istediğini belirtip, "Fatih Terim'in idman programı hazırlaması halinde İstanbul'da çalışmalara başlayacağım" dedi.

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