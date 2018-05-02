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Carole’den Fatih Terim'e mesaj var
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Sezon başında kiralandığı Sevilla'da kadro dışı bırakılan Carole'den Fatih Terim'e mesaj...
Beşiktaş ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, G.Saray'a dönmek istediğini belirtip, "Fatih Terim'in idman programı hazırlaması halinde İstanbul'da çalışmalara başlayacağım" dedi.
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