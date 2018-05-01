Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, lig maçında Beşiktaş'a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların yer aldığı dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcuların altıya üç pas ve baskı çalışması yaptıkları bildirildi.

Ana bölümünde dörde dört ve bir jokerli dar alanda çift kale oyun oynanan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasında ayağına aldığı darbe nedeniyle dün dikiş atılan Martin Linnes'in, özel bir bandajla yenilenme antrenmanının tamamında yer aldığı kaydedildi.

Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlanırken sağ kasık adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olan Mariano'nun tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.