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Bafetimbi Gomis rekoru ıskaladı
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
65’te Tosic, Fransız yıldızı indirdi, penaltı yaptı ve atıldı. Beyaz noktanın başına gelen Gomis, topu üst direğe vurunca 28 gollü Alex’i yakalayamadı
Galatasaray, Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı başardı fakat gecenin şanssız ismi Bafetimbi Gomis oldu. Attığı 27 golle krallık yarışında zirvede olan Fransız santrfor, dün gece maçın 65. dakikasında bir penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Gomis, sırtı kaleye dönükken Tosic tarafından çekip yere düşürüldü. Sırp stoper bu pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Beyaz noktanın başına geçen Bafetimbi Gomis, topu üst direğe nişanladı ve 28. golünü kaydetme fırsatını tepti. Gomis, Süper Lig'de 28 gol atarak en yabancı golcü oyuncu konumunda olan Alex de Souza'yı yakalamayamadı. Gomis, penaltının dışında da hem ilk yarıda hem de ikinci devrede birçok pozisyondan yararlanamadı. Gomis'in bu rekoru kırmak için önünde 3 maçı kaldı. İlk olarak Akhisar deplasmanına gidecek olan Aslan, ardından Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Son maç ise Göztepe'de olacak.
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