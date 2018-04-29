Fatih Terim: ''Bitirin bu işi''

Öğrencileri ile toplantı yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Sezon sonunda mutlu sona ulaşmamız için bu maçı mutlaka kazanmalısınız... Bu 90 dakika bizim için final niteliği taşıyor... Haydi aslanlarım göreyim sizi, bitirin bu işi” dediği öğrenildi

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kala liderliğini sürdüren G.Saray, bugün evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçına kilitlendi. 1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yolunda en büyük adımını atmak ve son 3 haftaya ipleri elinde tutarak girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantıda dev derbinin önemine dikkat çekti.