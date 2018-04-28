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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Felipe Melo'dan derbi mesajı

    Felipe Melodan derbi mesajı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam eden Felipe Melo, derbi öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.

    Beşiktaş'a karşı birçok kez Galatasaray formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdüren Brezilyalı yıldız, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

    İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...

    Melo paylaşımında "Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü,o gün o sahada olmak için neler vermezdim.Orada olamasam da kalbim,dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum,Haydi Cimbombom mesajını yayınladı.

    İşte Melo'nun o paylaşımı;

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