Uefa Başkanı Ceferinden Galatasaray açıklaması

24 Nisan 2018, Salı
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Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
Uefa Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda Galatasaray hakkında da konuştu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtladı. Ceferin PSG, Milan ve Galatasaray gibi FFP cezası alması gündemde olan kulüplerle ilgili sorulan soruya da cevap verdi.
Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
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