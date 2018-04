Sinan Gümüş: Takıma 3 puan kazandırmak çok güzel

Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisini yanına çağırarak motive ettiğini dile getirdi. Gümüş, “Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay” dedi.

GALATASARAY HABERLERİ

Çarşamba günü kupa maçında kaybettikleri Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili konuşan Sinan Gümüş , önlerindeki Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini söyledi. Gümüş, "Biliyorsunuz maalesef kupadan elendik. Futbol öyle bir şey ki, bir anda üzülüyorsun. Tabii ki hepimizin final beklentisi vardı. Ama futbol sana yeni bir şans tanıyor. 3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.Maçlarda çok kritik goller attığıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu Gümüş, "Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine motive etti. Bana 'Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin' dedi. O yüzden onu mahçup etmediğim için çok mutluyum" şeklinde cevap verdi. Fatih Terim 'in çok iyi kalpli bir teknik direktör olduğunu ifade eden Sinan Gümüş, "Oyuncusuna çok değer veren bir hoca. O yüzden her oyuncu onun için savaşmak istiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.