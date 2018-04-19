Galatasaray'ın Alanya kadrosu belli oldu; Tolga Ciğerci kadroya alınmadı
Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün Alanya'ya gidecek. Fatih Terim, Akhisarspor maçında büyük tepki çeken Tolga Ciğerci ve Maicon'u kamp kadrosuna almadı.
15.30'da Alanya'ya hareket edecek olan sarı - kırmızılılar, bu akşam saat 18.00'de Alanya'da bir antrenman gerçekleştirecek. Galatasaray karşılaşma öncesi son çalışmasını Cuma günü saat 18.00'de Alanya'da yapacak.
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera
Cedric Carrasso
Eray İşcan
Batuhan Şen
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Jason Denayer
Yuto Nagatomo
Iasmin Latovlevici
Mariano
Martin Linnes
Fernando Reges
Ryan Donk
Selçuk İnan
Younes Belhanda
Yasin Öztekin
Garry Rodrigues
Sofiane Feghouli
Sinan Gümüş
Eren Derdiyok
Bafetimbi Gomis
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